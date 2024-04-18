Вице-премьер Украины Верещук предрекла стране тяжелую зиму

«Зима будет тяжелой, это очевидно, но на нашей стороне опыт», - сказала она.

Наиболее пострадавшими регионами Верещук назвала Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области. По ее словам, Украина договорилась с Бельгией о выделении 1,5 миллиарда евро на ремонт поврежденной инфраструктуры.

Ранее гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сообщил, что Украина потеряла 20% регулирующих мощностей из-за повреждения Днепровской ГЭС, отмечает «Радиоточка НСН».

