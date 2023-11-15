Вице-премьер Украины признала наличие в государстве коррупции

По словам вице-премьера, коррупция присутствует во всех странах. Политик указала на важность того, мешает ли она жизни граждан и ограничивает ли их права.

Стефанишина подчеркнула, что недовольство государством возникает, если люди ощущают коррупцию. Если же коррупция в обществе не чувствуется, достаточно создать необходимые институты, которые будут работать, а граждане будут знать, что за любым фактом взяточничества последует приговор. Она отметила, что сегодня такие институты на Украине есть, но «этого еще недостаточно для того, чтобы люди ощутили, что такое явление, как коррупция, не мешает им жить».

Ранее в Минобороны Украины заявили, что дизель и бензин для ВСУ будут обозначать цветами для предотвращения его хищения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



