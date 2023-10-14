Зеленский потребовал от журналистов прекратить писать о коррупции

По ее словам, Зеленский обратился к журналистам с таким призывом не под запись. Это произошло после нашумевшего в СМИ расследования о завышенных ценах на товары для Минобороны Украины.

Отмечается, что украинский лидер не предложил представителям СМИ совместно работать над фактами коррупции в стране, а просто призвал их молчать на эту тему.

Ранее индийская газета The Statesman сообщила, что Зеленский сейчас находится на грани из-за ослабевающих позиций на фронте и сокращения помощи от Запада, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

