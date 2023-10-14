Зеленский потребовал от журналистов прекратить писать о коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от журналистов не писать про коррупцию, пока на территории страны продолжаются боевые действия, пишет издание New Voice со ссылкой на главного редактора ZN.UA Юлию Мостову, которая была на конференции National Media Talk 2023, где украинский лидер и сделал соответствующее заявление.
По ее словам, Зеленский обратился к журналистам с таким призывом не под запись. Это произошло после нашумевшего в СМИ расследования о завышенных ценах на товары для Минобороны Украины.
Отмечается, что украинский лидер не предложил представителям СМИ совместно работать над фактами коррупции в стране, а просто призвал их молчать на эту тему.
Ранее индийская газета The Statesman сообщила, что Зеленский сейчас находится на грани из-за ослабевающих позиций на фронте и сокращения помощи от Запада, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянин получил самую престижную мировую премию за фотографию дикой природы
- Неизвестный угрожал устроить взрыв в центре Варшавы
- Военное крыло ХАМАС: еще 9 заложников были убиты при израильском обстреле
- СМИ: Власти Египта отказались пропускать иностранных граждан через КПП «Рафах»
- Коррупция требует тишины. Зеленский запретил о злоупотреблениях
- Зеленский потребовал от журналистов прекратить писать о коррупции
- ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области
- Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения «Сказка» Сокурова
- Минимум один россиянин находится в заложниках у ХАМАС в секторе Газа
- Главная артерия. Крымский мост восстановлен раньше запланированных сроков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru