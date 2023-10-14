Зеленский потребовал от журналистов прекратить писать о коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от журналистов не писать про коррупцию, пока на территории страны продолжаются боевые действия, пишет издание New Voice со ссылкой на главного редактора ZN.UA Юлию Мостову, которая была на конференции National Media Talk 2023, где украинский лидер и сделал соответствующее заявление.

Украинский «чемодан без ручки». Запад устал помогать Киеву из-за Израиля

По ее словам, Зеленский обратился к журналистам с таким призывом не под запись. Это произошло после нашумевшего в СМИ расследования о завышенных ценах на товары для Минобороны Украины.

Отмечается, что украинский лидер не предложил представителям СМИ совместно работать над фактами коррупции в стране, а просто призвал их молчать на эту тему.

Ранее индийская газета The Statesman сообщила, что Зеленский сейчас находится на грани из-за ослабевающих позиций на фронте и сокращения помощи от Запада, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:КоррупцияЖурналистыУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры