«Висит на волоске»: Зеленскому посоветовали срочно подать в отставку
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует как можно скорее подать в отставку. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он считает, что Зеленский не способен реагировать на быстрое изменение ситуации. Президент не может выполнить задачи, которые стоят перед страной, констатировал Соскин.
Бывший советник Кучмы предупредил об опасности массовых протестов в стране. Он напомнил, что Украина может существовать только благодаря помощи Запада.
«Зеленский висит на волоске, если не будет контрнаступления, то он уже будет не нужен», - добавил эксперт.
Полковник армии Германии в отставке Ральф Тиле в интервью N-TV заявил о страхе президента Украины после атаки беспилотников на Кремль. По его словам, глава государства боится, что из-за инцидента западные страны откажутся от поддержки Киева, передает «Радиоточка НСН».
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