«Висит на волоске»: Зеленскому посоветовали срочно подать в отставку

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует как можно скорее подать в отставку. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

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Он считает, что Зеленский не способен реагировать на быстрое изменение ситуации. Президент не может выполнить задачи, которые стоят перед страной, констатировал Соскин.

Бывший советник Кучмы предупредил об опасности массовых протестов в стране. Он напомнил, что Украина может существовать только благодаря помощи Запада.

«Зеленский висит на волоске, если не будет контрнаступления, то он уже будет не нужен», - добавил эксперт.

Полковник армии Германии в отставке Ральф Тиле в интервью N-TV заявил о страхе президента Украины после атаки беспилотников на Кремль. По его словам, глава государства боится, что из-за инцидента западные страны откажутся от поддержки Киева, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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