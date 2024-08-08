ВГТРК: военкор Поддубный был в сознании и говорил всю дорогу до больницу
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, пострадавший от удара украинского беспилотника в Курской области, находился в сознании и активно общался на протяжении всей поездки в больницу, сообщили в ВГТРК.
Телеканалу «Россия» об этом рассказал один из добровольцев, участвовавших в транспортировке журналиста к врачам.
Евгений Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона 7 августа в Курской области. Он получил серьезные травмы, включая ожог, черепно-мозговую травму и повреждения лицевого скелета.
Сначала его доставили в местную больницу, но позднее его перевели в Москву. Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что состояние Поддубного остается тяжелым, но стабильным, он дышит самостоятельно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru