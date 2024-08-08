ВГТРК: военкор Поддубный был в сознании и говорил всю дорогу до больницу

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, пострадавший от удара украинского беспилотника в Курской области, находился в сознании и активно общался на протяжении всей поездки в больницу, сообщили в ВГТРК.

Телеканалу «Россия» об этом рассказал один из добровольцев, участвовавших в транспортировке журналиста к врачам.