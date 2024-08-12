Пункт распределения вывезенных жителей развернули в Белгородской

По его словам, оттуда граждан направляют в пункты временного размещения (ПВР), организованные «во всех районах и округах области».

Он также отметил, что очередей нет, на месте дежурят представители самообороны

«Сотрудники администрации и волонтёры помогают жителям: информируют о всех возможных мерах поддержки, отвечают на все возникающие вопросы. Везде есть указатели», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что три населённых пункта Белгородской области подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

