Пункт распределения вывезенных жителей развернули в Белгородской
Пункт распределения жителей, которые были вывезены из Краснояружского района Белгородской области, развернули в поселке Ракитное. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, оттуда граждан направляют в пункты временного размещения (ПВР), организованные «во всех районах и округах области».
Он также отметил, что очередей нет, на месте дежурят представители самообороны
«Сотрудники администрации и волонтёры помогают жителям: информируют о всех возможных мерах поддержки, отвечают на все возникающие вопросы. Везде есть указатели», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что три населённых пункта Белгородской области подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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