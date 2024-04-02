Порошенко объявил о намерении участвовать в выборах президента Украины

«Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, - да», - сказал политик в интервью телеканалу Al Jazeera.

Порошенко отметил, что в текущих условиях проводить выборы президента нецелесообразно. По его мнению, для начала Киеву нужно добиться определенных успехов на поле боя.

Выборы президента Украины были назначены на 31 марта 2024 года, однако не состоялись из-за военного положения в стране. Срок полномочий главы государства Владимира Зеленского истекает 20 мая, напоминает «Радиоточка НСН».

