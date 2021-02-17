Верховную раду Украины обвинили в новом преступлении из-за «майдана»
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН раскритиковал заявление действующих парламентариев о роли «евромайдана» и вине Януковича.
Евромайдан 2013-14 годов в Киеве, который на Украине называют «революцией достоинства», признан одним из ключевых моментов формирования украинского государства. Такое постановление к седьмой годовщине свержения президента Виктора Януковича приняла Верховная рада Украины. Самого Януковича она обвинила в узурпации власти, в подрыве национальных интересов Украины при поддержке России и создании условий для потери части территории страны.
Экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник в эфире НСН, в свою очередь, обвинил украинских парламентариев в укрывательстве преступления.
«Если ключевым для государственности Украины является государственный переворот, то это уникальная вещь. Нарушение всех правил. Государственный переворот нельзя прикрыть никакой революцией достоинства. После каждого гражданского переворота следующим этапом идет гражданская война. А они, как пришли, так и уйдут. Сегодняшняя власть никаким боком не была причастна к Майдану. Я нигде не нашел фотографий, чтобы Зеленский стоял на Майдане. Он в это время выступал на корпоративах. Но это длящееся преступление, есть кураторы, тот же Байден (на тот момент вице-президент США - прим. НСН), который управлял этим процессом. Мы прекрасно знаем, как он звонил Януковичу, чтобы не применяли силу. Поэтому нынешние власти являются соучастниками. Они покрывают это преступление», - пояснил Олейник.
По его словам, не выдерживает критики и обвинение Януковича в узурпации власти.
«Узурпацию власти нужно подтверждать не эмоциональными заявлениями, а решениями суда. Пока я не вижу такого приговора. Шум один, оценочные суждения. Янукович оказался не на высоте. Он не выполнил свой конституционный долг. Но силовики – "Беркут", прокуратура – выполняли свой долг. Кто убил людей на Майдане? Это жертвоприношение. Без крови революции не бывает. Это преступление не будет раскрыто, потому что по правилам криминального жанра тот, кто расстрелял, не может провести расследование, потому что выйдет на самого себя», - заключил эксперт.
Ранее Владимир Олейник в эфире НСН объяснил, зачем Зеленский повез дипломатов в Донбасс.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Глава Пентагона: США не будут выводить свои войска из Европы
- Директор «Прогресса» сравнил разработки Маска с ракетами Третьего рейха
- Генпрокуратура уличила мусорного госоператора в безделье при сверхзарплатах
- Путин обсудил с президентом Парагвая борьбу с COVID-19
- Российские Су-27 перехватили французские самолеты над Черным морем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru