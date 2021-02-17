Верховную раду Украины обвинили в новом преступлении из-за «майдана»

Евромайдан 2013-14 годов в Киеве, который на Украине называют «революцией достоинства», признан одним из ключевых моментов формирования украинского государства. Такое постановление к седьмой годовщине свержения президента Виктора Януковича приняла Верховная рада Украины. Самого Януковича она обвинила в узурпации власти, в подрыве национальных интересов Украины при поддержке России и создании условий для потери части территории страны.

Экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник в эфире НСН, в свою очередь, обвинил украинских парламентариев в укрывательстве преступления.

«Если ключевым для государственности Украины является государственный переворот, то это уникальная вещь. Нарушение всех правил. Государственный переворот нельзя прикрыть никакой революцией достоинства. После каждого гражданского переворота следующим этапом идет гражданская война. А они, как пришли, так и уйдут. Сегодняшняя власть никаким боком не была причастна к Майдану. Я нигде не нашел фотографий, чтобы Зеленский стоял на Майдане. Он в это время выступал на корпоративах. Но это длящееся преступление, есть кураторы, тот же Байден (на тот момент вице-президент США - прим. НСН), который управлял этим процессом. Мы прекрасно знаем, как он звонил Януковичу, чтобы не применяли силу. Поэтому нынешние власти являются соучастниками. Они покрывают это преступление», - пояснил Олейник.