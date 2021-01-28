Украинские власти обвинили Януковича в госизмене
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение экс-президенту страны Виктору Януковичу по статье "государственная измена" из-за подписанных в 2010 году "харьковских соглашений". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение ГБР.
В заявлении указано, что обвинение согласовано с офисом генпрокурора Украины. "Харьковские соглашения" были подписаны 21 апреля 2010 года. Документ фиксировал условия пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.
По этому договору российский флот оставался в Крыму на 25 лет, Украина в свою очередь могла получать российский газ по сниженной на 30%, цене. Агентство отмечает, что после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году глава России Владимир Путин прекратил действие всех четырех соглашений.
По данным следствия, соглашения нанесли вред целостности страны и ее экономике. Украина ранее заочно приговорила экс-президента к 13 годам лишения свободы за события 18-20 февраля 2014 года. Янукович отрицает все обвинения.
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