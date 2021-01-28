Украинские власти обвинили Януковича в госизмене

В заявлении указано, что обвинение согласовано с офисом генпрокурора Украины. "Харьковские соглашения" были подписаны 21 апреля 2010 года. Документ фиксировал условия пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.

По этому договору российский флот оставался в Крыму на 25 лет, Украина в свою очередь могла получать российский газ по сниженной на 30%, цене. Агентство отмечает, что после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году глава России Владимир Путин прекратил действие всех четырех соглашений.

По данным следствия, соглашения нанесли вред целостности страны и ее экономике. Украина ранее заочно приговорила экс-президента к 13 годам лишения свободы за события 18-20 февраля 2014 года. Янукович отрицает все обвинения.

