Верховная Рада зарегистрировала проекты о переименовании пяти городов на Украине

На сайте Верховной Рады Украины зарегистрированы проекты постановлений о переименовании пяти городов. Предложенные изменения касаются городов, таких как Первомайск, который планируется переименовать в Ольвиополь, а Первомайский район – в Ольвиопольский.

Также предполагается изменить название Южноукраинска на Гард, Южного в Одесской области на Порт-Анненталь, Павлограда в Днепропетровской области на Матвеев и одноименного района на Матвеевский, а Синельникково также в Днепропетровской области переименовать в Роднополье.

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Парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что ранее Верховная Рада поддержала переименование более 300 населенных пунктов, названия которых связаны с Россией. Депутат Алексей Гончаренко отметил, что планировалось сохранить названия для городов Южный, Южноукраинский, Павлоград, Синельниково и Первомайск.

Согласно закону Украины «О деколонизации топонимов», который вступил в силу 27 июля 2023 года, власти обязаны изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом, до 27 января 2024 года. Начало демонтажа памятников и переименования улиц в Украине связано с принятием закона о декоммунизации в 2015 году. В последнее время украинские власти усилили борьбу не только с советской историей, но и с любыми ассоциациями с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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