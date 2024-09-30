Верховная Рада зарегистрировала проекты о переименовании пяти городов на Украине

На сайте Верховной Рады Украины зарегистрированы проекты постановлений о переименовании пяти городов. Предложенные изменения касаются городов, таких как Первомайск, который планируется переименовать в Ольвиополь, а Первомайский район – в Ольвиопольский.

Также предполагается изменить название Южноукраинска на Гард, Южного в Одесской области на Порт-Анненталь, Павлограда в Днепропетровской области на Матвеев и одноименного района на Матвеевский, а Синельникково также в Днепропетровской области переименовать в Роднополье.