Верховная рада предложила ввести уголовную ответственность за сокрытие российского гражданства

Верховная рада Украины предложила зарегистрировала законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность в отношении лиц, скрывающих наличие российского гражданства, передает РИА «Новости».

Ранее глава миграционной службы Украины заявил, что власти страны готовят законопроект, который позволит желающим получить украинский паспорт не отказываться от гражданства другой страны.

Госдума приняла закон о запрете двойного гражданства для госслужащих и военных

Действующее законодательство Украины не позволяет ее гражданам иметь паспорт другой страны. Президент Владимир Зеленский в июле 2019 года поручил МИД разработать механизм упрощенного получения украинского гражданства.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Верховная РадаГражданствоУкраина
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