Госдума приняла закон о запрете двойного гражданства для госслужащих и военных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете второго гражданства или иностранного вида на жительство для государственных, муниципальных и военных служащих. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.
Проект закона в конце ноября был внесён в Думу президентом Владимиром Путиным, позже документ был одобрен правительством.
Согласно законопроекту, госслужащим и военным запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Сотрудники государственных структур должны сообщить о наличии второго гражданства в течение 10 дней со дня вступления закона в силу. В течение полугода госслужащие должны будут доказать отсутствие иностранного гражданства или намерение отказаться от него, в противном случае их уволят, отмечает ОТР.
Законопроект предусматривает ряд исключений, при которых сотрудники с гражданством других государств могут находиться на госслужбе, однако они не будут иметь допуска к государственной тайне.
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