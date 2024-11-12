Верховная Рада: Киев урежет расходы бюджета, если Запад отменит финансирование
Если прекратится финансирование Украины извне, вся гражданская часть бюджетных расходов будет отменена, сообщила изданию «Новости.LIVE» депутат Верховной Рады Нина Южанина.
По словам парламентария, план государственного бюджета предполагает, что все гражданские расходы будут покрываться за счет финансовой помощи западных стран. В случае прекращения финансирования правительство откажется от этих трат.
Южанина отметила, что будут отменены все выплаты кроме военных.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский преподнес победившему на выборах президента США Дональду Трампу неприятный сюрприз, решив продлить военное положение в день американских выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru