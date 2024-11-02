В Запорожской области стартовал Всероссийский молодежный образовательный форум «Юг Молодой» платформы Росмолодежь, который продлится до 6 ноября.

В нем участвуют 500 молодых людей из 83 российских регионов. В этом году на форум было подано более 1500 заявок. Программа форума нацелена на профессиональное и личностное развитие участников, установление сотрудничества между молодежью из различных регионов России и не только.

Так, в рамках форума белорусский телеведущий Григорий Азаренок заявил, что 100% населения Белоруссии поддерживают воссоединение исторических регионов с РФ.

Уже сегодня, по его словам, в Мариуполе работает белорусская коммунальная техника, в магазины завозится белорусская продукция, а студенты из новых регионов принимают участие в реставрации Брестской крепости. По мнению журналиста, культурное и экономическое взаимодействие Белоруссии с Донбассом и Новороссией активно развивается и растет.

