Вэнс: публичные нападки на Трампа усугубляют ситуацию для Зеленского

Вэнс отметил, что Зеленский получает неверные советы относительно того, как вести диалог с новой американской администрацией, и добавил, что три года его действия не подвергались критике.

По мнению вице-президента, несмотря на поддержку украинского народа, конфликт на Украине должен быть завершен как можно скорее, что отражает политику Трампа, основанную на четком геополитическом видении, передает «Радиоточка НСН».

