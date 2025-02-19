Вэнс: публичные нападки на Трампа усугубляют ситуацию для Зеленского

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что критика президента Дональда Трампа со стороны Владимира Зеленского в публичном пространстве лишь навредит украинскому лидеру.

В интервью британскому изданию Daily Mail он подчеркнул, что попытка изменить мнение Трампа с помощью публичных нападок — это неправильный способ взаимодействия с администрацией США.

СМИ: США ставили условие для встречи Зеленского с Вэнсом в Мюнхене

Вэнс отметил, что Зеленский получает неверные советы относительно того, как вести диалог с новой американской администрацией, и добавил, что три года его действия не подвергались критике.

По мнению вице-президента, несмотря на поддержку украинского народа, конфликт на Украине должен быть завершен как можно скорее, что отражает политику Трампа, основанную на четком геополитическом видении, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры