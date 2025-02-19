Вэнс: публичные нападки на Трампа усугубляют ситуацию для Зеленского
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что критика президента Дональда Трампа со стороны Владимира Зеленского в публичном пространстве лишь навредит украинскому лидеру.
В интервью британскому изданию Daily Mail он подчеркнул, что попытка изменить мнение Трампа с помощью публичных нападок — это неправильный способ взаимодействия с администрацией США.
Вэнс отметил, что Зеленский получает неверные советы относительно того, как вести диалог с новой американской администрацией, и добавил, что три года его действия не подвергались критике.
По мнению вице-президента, несмотря на поддержку украинского народа, конфликт на Украине должен быть завершен как можно скорее, что отражает политику Трампа, основанную на четком геополитическом видении, передает «Радиоточка НСН».
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