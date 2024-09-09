Венгрия направит средства из Фонда мира на оборону Чада вместо помощи Украине

Венгрия намерена использовать свою часть средств из Европейского фонда мира для обороны Чада, а не для поставок оружия Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что правительство Венгрии предложило €14 млн из фонда на развитие оборонного потенциала Чада. Это предложение будет обсуждаться 26 сентября на совете постпредов стран ЕС.