Венгрия направит средства из Фонда мира на оборону Чада вместо помощи Украине

Венгрия намерена использовать свою часть средств из Европейского фонда мира для обороны Чада, а не для поставок оружия Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что правительство Венгрии предложило €14 млн из фонда на развитие оборонного потенциала Чада. Это предложение будет обсуждаться 26 сентября на совете постпредов стран ЕС.

Сийярто заявил, что Венгрия не будет поставлять оружие Украине

Сийярто также сообщил о подписании ряда соглашений во время визита делегации из Чада, возглавляемой президентом Махаматом Деби. Эти соглашения охватывают сферы противодействия нелегальной миграции, обороны и сельского хозяйства. Венгрия планирует повысить уровень своего дипломатического присутствия в Чаде, преобразовав представительство в Нджамене в посольство.

Европейский фонд мира, созданный ЕС в марте 2021 года, был предназначен для повышения способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. В рамках фонда было предусмотрено около €5,7 млрд на период с 2021 по 2027 годы, однако значительная часть этих средств уже была направлена на поддержку Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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