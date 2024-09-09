Венгрия направит средства из Фонда мира на оборону Чада вместо помощи Украине
Венгрия намерена использовать свою часть средств из Европейского фонда мира для обороны Чада, а не для поставок оружия Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что правительство Венгрии предложило €14 млн из фонда на развитие оборонного потенциала Чада. Это предложение будет обсуждаться 26 сентября на совете постпредов стран ЕС.
Сийярто также сообщил о подписании ряда соглашений во время визита делегации из Чада, возглавляемой президентом Махаматом Деби. Эти соглашения охватывают сферы противодействия нелегальной миграции, обороны и сельского хозяйства. Венгрия планирует повысить уровень своего дипломатического присутствия в Чаде, преобразовав представительство в Нджамене в посольство.
Европейский фонд мира, созданный ЕС в марте 2021 года, был предназначен для повышения способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. В рамках фонда было предусмотрено около €5,7 млрд на период с 2021 по 2027 годы, однако значительная часть этих средств уже была направлена на поддержку Украины, передает «Радиоточка НСН».
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