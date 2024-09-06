Сийярто заявил, что Венгрия не будет поставлять оружие Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил позицию страны, заявив, что Венгрия не поставляла и не планирует поставлять оружие Украине. Об этом заявил госсекретарь по международным коммуникациям Золтан Ковач.

Он подчеркнул, что Венгрия остается единственным членом ЕС и НАТО, который придерживается этой линии, считая, что больше оружия приведет к затяжной войне и новым жертвам.