Сийярто заявил, что Венгрия не будет поставлять оружие Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил позицию страны, заявив, что Венгрия не поставляла и не планирует поставлять оружие Украине. Об этом заявил госсекретарь по международным коммуникациям Золтан Ковач.

Он подчеркнул, что Венгрия остается единственным членом ЕС и НАТО, который придерживается этой линии, считая, что больше оружия приведет к затяжной войне и новым жертвам.

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Министр также выразил несогласие с идеей Киева использовать западное вооружение для ударов по территории России.

Венгрия с момента начала военной операции на Украине отказалась от поставок оружия Киеву и неоднократно подтверждала свою неизменную позицию. В свою очередь, Россия критикует западную военную поддержку Украины, утверждая, что она лишь продлевает конфликт, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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