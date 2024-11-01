Венгрия исключила вопрос о НАТО из соглашения с Украиной

Венгрия отказалась включить в проект соглашения с Украиной пункт, касающийся ее возможного вступления в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь венгерского МИД Мате Пацолай, сообщает агентство MTI.

По его словам, позиция Будапешта остается неизменной: Венгрия считает присоединение Украины к Североатлантическому альянсу угрозой, которая может привести к третьей мировой войне.