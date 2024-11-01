Венгрия исключила вопрос о НАТО из соглашения с Украиной

Венгрия отказалась включить в проект соглашения с Украиной пункт, касающийся ее возможного вступления в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь венгерского МИД Мате Пацолай, сообщает агентство MTI.

По его словам, позиция Будапешта остается неизменной: Венгрия считает присоединение Украины к Североатлантическому альянсу угрозой, которая может привести к третьей мировой войне.

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Пацолай добавил, что стороны продолжают обсуждение всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве, ключевым аспектом которого для Венгрии является восстановление прав венгерской общины в Закарпатье.

Он добавил, что Венгрия ясно дала понять, что поддержка вступления Украины в НАТО не может быть частью этого документа, несмотря на желание президента Украины Владимира Зеленского заручиться гарантией Венгрии на этот счет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:НАТОУкраинаВенгрия

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