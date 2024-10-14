Сийярто: Венгрия против отправки западных инструкторов на Украину

По его словам, это может привести к эскалации военных действий и обострению конфликта между Евросоюзом и Россией.

«Мы считаем это очень опасным и не можем это поддержать», - заключил он.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия выступит с поддержкой любых международных инициатив по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

