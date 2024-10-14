Сийярто: Венгрия против отправки западных инструкторов на Украину

Отправка западных военных инструкторов на Украину для обучения украинской армии «выходит за рамки приемлемого». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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По его словам, это может привести к эскалации военных действий и обострению конфликта между Евросоюзом и Россией.

«Мы считаем это очень опасным и не можем это поддержать», - заключил он.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия выступит с поддержкой любых международных инициатив по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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