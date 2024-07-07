Великобритания предоставит Украине около 100 ракет Brimstone

Великобритания поставит Украине около 100 ракет Brimstone, заявил во время визита в Одессу новый министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

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Также Лондон предоставит Киеву 10 артиллерийских установок AS-90 и 250 тысяч боеприпасов, сообщил Хили.

Пакет военной помощи Украине предполагает поставку 50 малых катеров и 40 машин разминирования. Кроме того, Лондон передаст Киеву 61 бульдозер для укрепления оборонительных позиций.

Ранее Министерство обороны США сообщило, что общая сумма нового военного пакета помощи Украины составит $2,35 миллиарда, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РакетыУкраинаВеликобритания

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