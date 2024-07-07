Великобритания предоставит Украине около 100 ракет Brimstone
Великобритания поставит Украине около 100 ракет Brimstone, заявил во время визита в Одессу новый министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.
Также Лондон предоставит Киеву 10 артиллерийских установок AS-90 и 250 тысяч боеприпасов, сообщил Хили.
Пакет военной помощи Украине предполагает поставку 50 малых катеров и 40 машин разминирования. Кроме того, Лондон передаст Киеву 61 бульдозер для укрепления оборонительных позиций.
Ранее Министерство обороны США сообщило, что общая сумма нового военного пакета помощи Украины составит $2,35 миллиарда, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru