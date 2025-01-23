СМИ: На Украине в рядах ВСУ погиб австрийский ультраправый активист

Австрийский гражданин, ранее участвовавший в деятельности правоэкстремистского идентитарного движения, погиб на Украине в результате удара беспилотника, сообщил телеканал OE24 со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

По данным СМИ, погибшиему около 30-лет. Его зовут Рихард С.

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Он был известен правоохранительным органам Австрии из-за участия в акциях ультраправых в Граце.

Подробности его гибели, включая точное место и обстоятельства удара, не уточняются, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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