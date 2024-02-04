В зоне СВО погиб воевавший за ВСУ чемпион-пауэрлифтер Белоконь

Подробностей гибели 32-летнего спортсмена не приводится. По информации издания, его мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в марте прошлого года.

В 2017 году Белоконь установил рекорд по перемещению человеком тягача с прицепом.

В конце января стало известно о гибели в зоне спецоперации украинского футболиста Сергея Рожка. Нападающий выступал за киевские клубы «Динамо» и ЦСКА, сообщает «Радиоточка НСН».

