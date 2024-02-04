В зоне СВО погиб воевавший за ВСУ чемпион-пауэрлифтер Белоконь
Украинский чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Белоконь ликвидирован в зоне проведения спецоперации, пишет Telegram-канал «Политика страны».
Подробностей гибели 32-летнего спортсмена не приводится. По информации издания, его мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в марте прошлого года.
В 2017 году Белоконь установил рекорд по перемещению человеком тягача с прицепом.
В конце января стало известно о гибели в зоне спецоперации украинского футболиста Сергея Рожка. Нападающий выступал за киевские клубы «Динамо» и ЦСКА, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru