В зоне СВО погиб воевавший за ВСУ чемпион-пауэрлифтер Белоконь

Украинский чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Белоконь ликвидирован в зоне проведения спецоперации, пишет Telegram-канал «Политика страны».

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Подробностей гибели 32-летнего спортсмена не приводится. По информации издания, его мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в марте прошлого года.

В 2017 году Белоконь установил рекорд по перемещению человеком тягача с прицепом.

В конце января стало известно о гибели в зоне спецоперации украинского футболиста Сергея Рожка. Нападающий выступал за киевские клубы «Динамо» и ЦСКА, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Котенко
ТЕГИ:СпортсменыСпецоперацияУкраина

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