В Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении

«Речь идет о всех льготах, которыми могут пользоваться маленькие россияне», — приводит его слова РИА Новости.

Он также уточнил, что свидетельства о рождении российского образца уже можно получить в Мелитополе, Бердянске и Энергодаре.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах были сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Позднее области начали объявлять о планах стать российскими субъектами.

