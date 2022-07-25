В Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении

В Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении, молодые родители смогут воспользоваться всеми мерами поддержки. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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«Речь идет о всех льготах, которыми могут пользоваться маленькие россияне», — приводит его слова РИА Новости.

Он также уточнил, что свидетельства о рождении российского образца уже можно получить в Мелитополе, Бердянске и Энергодаре.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах были сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Позднее области начали объявлять о планах стать российскими субъектами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛьготыУкраина
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