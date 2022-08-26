В Запорожской области горят леса в районе ЗАЭС
26 августа 202205:30
Рядом с Запорожской атомной электростанцией вспыхнули лесные пожары, сообщил в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он обнародовал спутниковые снимки с места стихии.
Напомним, 25 августа два энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре отключались из-за срабатывания аварийной защиты. Пожар произошел после удара украинских военных по линиям электропередачи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru