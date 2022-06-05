В Запорожье предложили Украину называть УГИЛ
Переименовать Украину в Украинское государство Ивано-Франковска и Львова (УГИЛ) предложил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова», — цитирует его слова РИА Новости.
По словам Рогова, уроженцы Львовской и Ивано-Франковской области работают на ключевых постах в других регионах Украины. Политик также считает, что недоверие киевского режима местному населению стало следствием того, что «в центральные и юго-восточные регионы везут на ключевые посты выходцев из западноукраинских областей».
При этом, отмечает Рогов, назначенные руководители занимаются запугиванием и унижением местных жителей, пишет Газета.ru.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США хотят сделать Украину своей колонией, «выжать ресурсы» из страны и использовать ее для ослабления России.
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