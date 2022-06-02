Володин: США хотят сделать из Украины колонию

Политик напомнил о словах президента США Джо Байдена, заявившего, что Соединенные Штаты «хотят видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину», отмечает Ura.ru.

«У США было восемь лет, чтобы сделать Украину демократической, когда после госпереворота американские советники и инструкторы фактически руководили киевским режимом. Нет, независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из нее свою колонию», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее спикер Госдумы рассказал, что политика Вашингтона на Украине спровоцировала раскол в американском обществе, напоминает «Свободная пресса».

