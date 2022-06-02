Володин: США хотят сделать из Украины колонию

США хотят сделать Украину своей колонией, «выжать ресурсы» из страны и использовать ее для ослабления России. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Политик напомнил о словах президента США Джо Байдена, заявившего, что Соединенные Штаты «хотят видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину», отмечает Ura.ru.

«У США было восемь лет, чтобы сделать Украину демократической, когда после госпереворота американские советники и инструкторы фактически руководили киевским режимом. Нет, независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из нее свою колонию», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее спикер Госдумы рассказал, что политика Вашингтона на Украине спровоцировала раскол в американском обществе, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:УкраинаСШАВячеслав Володин
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