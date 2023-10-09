В Закарпатской области Украины зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5

В Закарпатской области на западе Украины произошло землетрясение магнитудой 4,5, написал в своем Telegram-канале глава региона Виктор Микита.

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,9

Толчки также ощущались во Львовской и Тернопольской областях. Сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям начали проверку на предмет возможных повреждений инфраструктуры.

Глава Львовской обладминистрации Максим Козицкий заявил, что эпицентр подземных толчков находился в Словакии.

О землетрясении в Словакии в понедельник сообщил Европейский-средиземноморский сейсмологический центр. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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