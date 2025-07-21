В вузах Украины отчислили более 50 тысяч мужчин призывного возраста

Более 50 тысяч мужчин в возрасте от 25 лет были отчислены из украинских вузов по итогам проверок, проводившихся с 2024 года. Об этом заявил глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак, сообщает издание «Украинские новости».

По данным ведомства, отчисления стали результатом выявленных нарушений, связанных с попытками получить отсрочку от мобилизации путем фиктивного поступления или продления обучения. Речь идет о случаях зачисления студентов без необходимых военных документов, восстановления на дневную форму обучения без оснований, искусственного продления сроков учебы, а также задержек с регистрацией в единой образовательной базе.