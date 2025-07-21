В вузах Украины отчислили более 50 тысяч мужчин призывного возраста
Более 50 тысяч мужчин в возрасте от 25 лет были отчислены из украинских вузов по итогам проверок, проводившихся с 2024 года. Об этом заявил глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак, сообщает издание «Украинские новости».
По данным ведомства, отчисления стали результатом выявленных нарушений, связанных с попытками получить отсрочку от мобилизации путем фиктивного поступления или продления обучения. Речь идет о случаях зачисления студентов без необходимых военных документов, восстановления на дневную форму обучения без оснований, искусственного продления сроков учебы, а также задержек с регистрацией в единой образовательной базе.
Гурак отметил, что доля студентов дневной формы обучения старше 25 лет резко возросла: если в 2021-2022 годах она составляла лишь 4%, то к 2024-2025 учебным годам превысила 20%. Это связывают с ростом числа попыток уклонения от мобилизации через оформление вуза.
Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой сообщал, что к августу прошлого года около 200 тысяч мужчин поступили в вузы, чтобы получить отсрочку от призыва на военную службу. Украинское издание «Наши деньги» отмечало, что обучение на платной основе стало одним из популярных способов избежать мобилизации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru