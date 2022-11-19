В ВСУ признали, что в Польше могли упасть обломки украинской ракеты
Часть обломков ракеты, упавших в Польше, могла принадлежать выпущенному украинской стороной снаряду. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью The Washington Post.
В беседе с газетой Игнат утверждал, что упавшая ракета могла быть выпущена как Россией, так и Украиной, «результатом боя ПВО могло быть что угодно».
В то же время спикер признал, что по меньшей мере часть обломков могла быть от украинской ракеты.
Во вторник две ракеты упали на территорию Польши. В результате инцидента погибли два человека. Минобороны РФ отвергло причастность России к произошедшему. По данным польских властей, ракеты, вероятнее всего, принадлежали ПВО Украины.
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