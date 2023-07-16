В Киеве признали активное наступление ВС РФ на трех направлениях
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска ведут наступление на трех направлениях. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Маляр отметила, что российские силы активно продвигаются на купянском направлении и продолжают наступать на авдеевском и марьинском. Ситуация для украинской армии обострилась, признала представитель ведомства.
«Мы в обороне. Идут ожесточенные бои», - подчеркнула Маляр.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что российские войска неожиданно для противника переходят в наступление на некоторых участках. Бойцы ведут себя героически, сказал глава государства.
Минобороны РФ в воскресенье сообщило, что российские войска за минувшие сутки отразили 15 атак ВСУ на донецком направлении, передает «Радиоточка НСН».
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