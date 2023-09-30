В Винницкой области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в Винницкой области Украины. Об этом заявил глава военной администрации региона Сергей Борзов.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области.

«К сожалению, попадание в объект инфраструктуры», — написал Борзов в Telegram-канале.

Накануне глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные нанесли превентивные удары по объектам ВСУ на правом берегу Днепра на херсонском направлении, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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