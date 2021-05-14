В Верховную Раду поступило представление об отставке главы Минздрава Украины
Представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения страны Максима Степанова поступило в Верховную раду. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь спикера парламента Украины Ольга Туний.
Степанов в пятницу заявил в эфире телеканала «Украина-24», что не стал писать заявление об отставке самостоятельно и в парламенте хотел бы узнать, какие претензии есть к его работе.
По данным СМИ, пост главы Минздрава Украины может занять главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Ранее стало известно, что министр экономики Украины Игорь Петрашко и министр инфраструктуры страны Владислав Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+17 842 / сут.
Умерли
115 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+19 105 / сут.
- Бывший советник Трампа призвал «дать отпор» РФ в Абхазии и Южной Осетии
- В Верховную Раду поступило представление об отставке главы Минздрава Украины
- В МИД Чехии прокомментировали включение в российский перечень недружественных стран
- В НАТО назвали невозможным возвращение к прежним отношениям с РФ
- Два украинских министра подали в отставку
- Захарова: США должны выполнить требования о запрете найма россиян к 1 августа
- СНБО ввел санкции против 557 воров в законе и 111 криминальных авторитетов
- Актер Владимир Машков собрался в Госдуму
- Пашинян обратился к Путину за помощью из-за ситуации на границе Армении и Азербайджана
- Правительство РФ включило США и Чехию в перечень недружественных стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru