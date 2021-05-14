В Верховную Раду поступило представление об отставке главы Минздрава Украины

Представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения страны Максима Степанова поступило в Верховную раду. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь спикера парламента Украины Ольга Туний.

Два украинских министра подали в отставку

Степанов в пятницу заявил в эфире телеканала «Украина-24», что не стал писать заявление об отставке самостоятельно и в парламенте хотел бы узнать, какие претензии есть к его работе.

По данным СМИ, пост главы Минздрава Украины может занять главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Ранее стало известно, что министр экономики Украины Игорь Петрашко и министр инфраструктуры страны Владислав Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
ТЕГИ:МинистрыОтставкаУкраинаВерховная Рада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры