В Верховную Раду поступило представление об отставке главы Минздрава Украины

Степанов в пятницу заявил в эфире телеканала «Украина-24», что не стал писать заявление об отставке самостоятельно и в парламенте хотел бы узнать, какие претензии есть к его работе.

По данным СМИ, пост главы Минздрава Украины может занять главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Ранее стало известно, что министр экономики Украины Игорь Петрашко и министр инфраструктуры страны Владислав Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию.

