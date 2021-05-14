Два украинских министра подали в отставку
Министр экономики Украины Игорь Петрашко, а также министр инфраструктуры страны Владислав Криклий подали в отставку, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Качура.
«В Раду поступили заявления об отставке по собственному желанию министров Петрашко и Криклия», — сообщил парламентарий.
Качура отметил, что кадровые вопросы будут рассмотрены во вторник на внеочередном заседании Верховной рады, при этом новые кандидатуры на должности министров представят в понедельник на заседании фракции «Слуга народа».
В качестве основного претендента на пост министра экономики Качура назвал главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко, на должность министра инфраструктуры — председателя «Укравтодора» Александра Кубракова.
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