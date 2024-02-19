В Верховной Раде выступили за возвращение Украине ядерного оружия

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил в Telegram, что поддерживает возвращение Украине ядерного оружия.

Ядерное доминирование: Россия опередила конкурентов по опасным вооружениям

По его словам, это «единственная опция для выживания».

«Если НАТО не хочет принимать нас в альянс, значит, надо делать ракеты. Нам не надо тысяча. Нам надо 20. Будут санкции? Потерпим. Другого выхода нет», — считает законодатель.

Ранее заместитель главы Министерства обороны Украины генерал Иван Гаврилюк заявил, что Россия должна отказаться от ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры