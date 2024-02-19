В Верховной Раде выступили за возвращение Украине ядерного оружия
19 февраля 202403:28
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил в Telegram, что поддерживает возвращение Украине ядерного оружия.
По его словам, это «единственная опция для выживания».
«Если НАТО не хочет принимать нас в альянс, значит, надо делать ракеты. Нам не надо тысяча. Нам надо 20. Будут санкции? Потерпим. Другого выхода нет», — считает законодатель.
Ранее заместитель главы Министерства обороны Украины генерал Иван Гаврилюк заявил, что Россия должна отказаться от ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru