В Верховной Раде выступили за возвращение Украине ядерного оружия

По его словам, это «единственная опция для выживания».

«Если НАТО не хочет принимать нас в альянс, значит, надо делать ракеты. Нам не надо тысяча. Нам надо 20. Будут санкции? Потерпим. Другого выхода нет», — считает законодатель.

Ранее заместитель главы Министерства обороны Украины генерал Иван Гаврилюк заявил, что Россия должна отказаться от ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

