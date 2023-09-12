Экс-премьер Украины Азаров заявил о серьезных проблемах со здоровьем Зеленского

Экс-агент ЦРУ США Эндрю Бустаманте ранее заявил, что у украинского лидера Владимира Зеленского не осталось другого выбора, кроме как сделать шаг к переговорам с Москвой. По его словам, глава государства понял, что не может продолжать говорить о победе Киева. Также президент осознал, что у Запада кончается терпение в отношении прогресса на поле боя. Эксперт указал, что в условиях длительного затяжного конфликта украинские власти понимают, что у них нет ресурсов для его поддержания. Отмечается также, что Запад начал «передумывать» относительно помощи Украине, передает «Радиоточка НСН».

