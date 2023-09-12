Экс-премьер Украины Азаров заявил о серьезных проблемах со здоровьем Зеленского
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров написал в Telegram-канале, что у украинского лидера Владимира Зеленского серьезные проблемы со здоровьем.
По его словам, об этом свидетельствует внешний вид президента Украины. Азаров обратил внимание на то, что Зеленский на видео часто тяжело дышит, дергается. Он отметил, что Зеленский всеми силами пытается убедить население и западных проблем, что проблем со здоровьем у него нет, но «они есть, и они нарастают».
Экс-агент ЦРУ США Эндрю Бустаманте ранее заявил, что у украинского лидера Владимира Зеленского не осталось другого выбора, кроме как сделать шаг к переговорам с Москвой. По его словам, глава государства понял, что не может продолжать говорить о победе Киева. Также президент осознал, что у Запада кончается терпение в отношении прогресса на поле боя. Эксперт указал, что в условиях длительного затяжного конфликта украинские власти понимают, что у них нет ресурсов для его поддержания. Отмечается также, что Запад начал «передумывать» относительно помощи Украине, передает «Радиоточка НСН».
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