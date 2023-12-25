СМИ: Убит автор расследования о вилле Зеленского в Египте

Журналист из Египта Мохаммед Аль-Алави, который ранее рассказал о покупке виллы на имя тещи президента Украины Владимира Зеленского, найден мертвым, сообщает издание ClearstoryNews.

Национализированную крымскую квартиру Зеленского продали на аукционе

Тело журналиста с признаками насильственной смерти обнаружили недалеко от дороги Эль-Хадаба. По версии полиции, журналист был жестоко избит, уточняет издание со ссылкой на свои источники.

Также уточняется, что родственники журналиста опасаются за свою безопасность после публикации расследования. Сам Мохаммед Аль-Алави утверждал, что у него есть документы, подтверждающие покупку недвижимости за пять миллионов долларов.

Ранее национализированную крымскую квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского продали на аукционе за 44,3 млн рублей сообщает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НедвижимостьВладимир Зеленский

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