СМИ: Убит автор расследования о вилле Зеленского в Египте
Журналист из Египта Мохаммед Аль-Алави, который ранее рассказал о покупке виллы на имя тещи президента Украины Владимира Зеленского, найден мертвым, сообщает издание ClearstoryNews.
Тело журналиста с признаками насильственной смерти обнаружили недалеко от дороги Эль-Хадаба. По версии полиции, журналист был жестоко избит, уточняет издание со ссылкой на свои источники.
Также уточняется, что родственники журналиста опасаются за свою безопасность после публикации расследования. Сам Мохаммед Аль-Алави утверждал, что у него есть документы, подтверждающие покупку недвижимости за пять миллионов долларов.
Ранее национализированную крымскую квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского продали на аукционе за 44,3 млн рублей сообщает «Радиоточка НСН».
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