Тело журналиста с признаками насильственной смерти обнаружили недалеко от дороги Эль-Хадаба. По версии полиции, журналист был жестоко избит, уточняет издание со ссылкой на свои источники.

Также уточняется, что родственники журналиста опасаются за свою безопасность после публикации расследования. Сам Мохаммед Аль-Алави утверждал, что у него есть документы, подтверждающие покупку недвижимости за пять миллионов долларов.

Ранее национализированную крымскую квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского продали на аукционе за 44,3 млн рублей сообщает «Радиоточка НСН».



