В Верховной раде не поддержали переименование Запорожья

Предложение о переименовании города Запорожье является «маразмом», считает депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский. Слова парламентария приводит портал «Страна.ua».

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«Нам рассказывают, что Запорожье - это какой-то российский, имперский нарратив. Серьезно? Запорожье? Колыбель казачества? Сердце Украины? Легендарный город, легендарное слово?» - сказал Бужанский.

Депутат призвал власти думать о вопросах безопасности людей и подготовке к зиме. Инициаторам идеи о переименовании придется доказать, на основании чего нужно принять такое решение, отметил законодатель.

Как напоминает «Радиоточка НСН», в мэрии Харькова решили переименовать городской парк, названный в честь русского писателя Максима Горького.

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Фото: twitter.com/verkhovna_rada
ТЕГИ:ЗапорожьеВерховная РадаУкраина

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