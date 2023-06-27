В Верховной раде не поддержали переименование Запорожья
Предложение о переименовании города Запорожье является «маразмом», считает депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский. Слова парламентария приводит портал «Страна.ua».
«Нам рассказывают, что Запорожье - это какой-то российский, имперский нарратив. Серьезно? Запорожье? Колыбель казачества? Сердце Украины? Легендарный город, легендарное слово?» - сказал Бужанский.
Депутат призвал власти думать о вопросах безопасности людей и подготовке к зиме. Инициаторам идеи о переименовании придется доказать, на основании чего нужно принять такое решение, отметил законодатель.
Как напоминает «Радиоточка НСН», в мэрии Харькова решили переименовать городской парк, названный в честь русского писателя Максима Горького.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru