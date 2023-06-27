В Верховной раде не поддержали переименование Запорожья

«Нам рассказывают, что Запорожье - это какой-то российский, имперский нарратив. Серьезно? Запорожье? Колыбель казачества? Сердце Украины? Легендарный город, легендарное слово?» - сказал Бужанский.

Депутат призвал власти думать о вопросах безопасности людей и подготовке к зиме. Инициаторам идеи о переименовании придется доказать, на основании чего нужно принять такое решение, отметил законодатель.

Как напоминает «Радиоточка НСН», в мэрии Харькова решили переименовать городской парк, названный в честь русского писателя Максима Горького.

