В Ужгороде снесли памятник «Украина - освободителям»

Входящий в список культурного наследия Украины памятник «Украина - освободителям» снесен в Ужгороде Закарпатской области. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Закарпатья Виктор Микита.

«Памятник в Ужгороде возле украинско-словацкой границы... Все!» - написал он в своем Telegram-канале.

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По словам Микиты, на его месте поставят другой памятник, и сейчас собирается экспертная группа, которая разработает новую концепцию.

Памятник «Украина - освободителям» числится в списке Министерства культуры Украины как объект культурного наследия страны. Он был установлен 8 мая 1970 года в честь советских воинов-освободителей по случаю 25-й годовщины победы над фашизмом. Представлял собой бронзовую фигуру солдата, в одной руке держащего знамя, а в другой - автомат.

Ранее телеграм-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что в Николаеве взорвали обелиск «Родина-мать».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПамятники
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