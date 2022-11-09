В Ужгороде снесли памятник «Украина - освободителям»

По словам Микиты, на его месте поставят другой памятник, и сейчас собирается экспертная группа, которая разработает новую концепцию.

Памятник «Украина - освободителям» числится в списке Министерства культуры Украины как объект культурного наследия страны. Он был установлен 8 мая 1970 года в честь советских воинов-освободителей по случаю 25-й годовщины победы над фашизмом. Представлял собой бронзовую фигуру солдата, в одной руке держащего знамя, а в другой - автомат.

Ранее телеграм-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что в Николаеве взорвали обелиск «Родина-мать».



