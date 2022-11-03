СМИ: в Николаеве взорвали обелиск «Родина-мать»

Украинское издание Klymenko.Time в своём Telegram-канале сообщило об уничтожении в Николаеве монумента «Родина-мать».

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В сообщении уточняется, что памятник располагался в сквере с мемориальным комплексом жертвам, погибшим во Второй мировой войне.

Также издание опубликовало фото с места происшествия, на которых показано, что обелиск превратился в груду камней.

Ранее в городе Валбжих в Польше снесли памятник советским солдатам, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:Великая Отечественная ВойнаПамятникВзрывУкраина
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