СМИ: в Николаеве взорвали обелиск «Родина-мать»
3 ноября 202216:08
Украинское издание Klymenko.Time в своём Telegram-канале сообщило об уничтожении в Николаеве монумента «Родина-мать».
В сообщении уточняется, что памятник располагался в сквере с мемориальным комплексом жертвам, погибшим во Второй мировой войне.
Также издание опубликовало фото с места происшествия, на которых показано, что обелиск превратился в груду камней.
Ранее в городе Валбжих в Польше снесли памятник советским солдатам, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru