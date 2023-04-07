Порошенко присутствует на службе раскольников в Киево-Печерской лавре

Бывший президент Украины Пётр Порошенко с супругой принимают участие в праздничном богослужении в Киево-Печерской лавре, которое проводит раскольническая Православная церковь Украины. Служба проводиться в двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

Трансляцию литургии в соборе Успения Пресвятой Богородицы ведёт украинский телеканал «Пятый», которым владеет Порошенко. Как отмечает RT, служба раскольников не отличается многолюдством – на ней присутствуют всего несколько десятков человек.

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На территории лавры продолжают дежурить сотрудники полиции. В марте раскольническая ПЦУ сообщила о назначении собственного «наместника» Киево-Печерской лавры. Наместник от канонической Украинской православной церкви, митрополит Павел помещён под домашний арест.

Именно в бытность Порошенко президентом, Константинопольский патриарх Варфоломей в 2019 году выдал томос об автокефалии украинской «новой церкви». Она была учреждена на так называемом «объединительном соборе» 15 декабря. Однако вскоре лидер крупнейшей неканонической православной церкви Украины - Филарет Денисенко – вышел из ПЦУ со своими сторонниками.

Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-дипломат Ростислав Ищенко, мечты нынешнего президента Украины Зеленского о новой церкви способны разбить только русские войска.

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Фото: telegram.org
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