Порошенко присутствует на службе раскольников в Киево-Печерской лавре
Бывший президент Украины Пётр Порошенко с супругой принимают участие в праздничном богослужении в Киево-Печерской лавре, которое проводит раскольническая Православная церковь Украины. Служба проводиться в двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.
Трансляцию литургии в соборе Успения Пресвятой Богородицы ведёт украинский телеканал «Пятый», которым владеет Порошенко. Как отмечает RT, служба раскольников не отличается многолюдством – на ней присутствуют всего несколько десятков человек.
На территории лавры продолжают дежурить сотрудники полиции. В марте раскольническая ПЦУ сообщила о назначении собственного «наместника» Киево-Печерской лавры. Наместник от канонической Украинской православной церкви, митрополит Павел помещён под домашний арест.
Именно в бытность Порошенко президентом, Константинопольский патриарх Варфоломей в 2019 году выдал томос об автокефалии украинской «новой церкви». Она была учреждена на так называемом «объединительном соборе» 15 декабря. Однако вскоре лидер крупнейшей неканонической православной церкви Украины - Филарет Денисенко – вышел из ПЦУ со своими сторонниками.
Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-дипломат Ростислав Ищенко, мечты нынешнего президента Украины Зеленского о новой церкви способны разбить только русские войска.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- В Иркутской области засняли возможное падение метеорита
- Взятые ФСБ на Херсонщине шпионы СБУ помещены в СИЗО Крыма
- Япония запретила экспорт в РФ самолётов, стали и игрушек
- Ливан подаст жалобу в Совбез ООН из-за атак Израиля
- В КНР призвали Израиль и Палестину к сдержанности
- Берлускони пообещал побороть лейкемию
- Папа Римский призвал к двухнедельному пасхальному перемирию на Украине
- СМИ: Костомарова в ближайшее время могут отправить на реабилитацию
- Один из боевиков, напавших на силовиков в Ингушетии, сдался
- Глава Минэкономразвития предрёк долгую низкую безработицу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru