На территории лавры продолжают дежурить сотрудники полиции. В марте раскольническая ПЦУ сообщила о назначении собственного «наместника» Киево-Печерской лавры. Наместник от канонической Украинской православной церкви, митрополит Павел помещён под домашний арест.

Именно в бытность Порошенко президентом, Константинопольский патриарх Варфоломей в 2019 году выдал томос об автокефалии украинской «новой церкви». Она была учреждена на так называемом «объединительном соборе» 15 декабря. Однако вскоре лидер крупнейшей неканонической православной церкви Украины - Филарет Денисенко – вышел из ПЦУ со своими сторонниками.

Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-дипломат Ростислав Ищенко, мечты нынешнего президента Украины Зеленского о новой церкви способны разбить только русские войска.

