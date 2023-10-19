В УПЦ назвали закон о ее запрете противоречащим конституции

Законопроект, принятый Верховной Радой Украины, который позволяет запретить каноническую Украинскую православную церковь, противоречит Конституции страны. Об этом на официальном портале заявил юридический отдел УПЦ.

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Ее представители отметили, что принятому в первом чтении законопроекту требуется доработка, поскольку он посягает на конституционное право на свободу вероисповедания и содержит значительные недостатки юридической техники.

Отмечается, что в документе прямо не упоминается УПЦ, однако представители церкви полагают, что происхождение законопроекта, его политическое и медийное сопровождение говорят о том, что он все же коснется организации.

Ранее украинские власти потребовали от УПЦ официально заявить о разрыве с РПЦ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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