В УПЦ назвали закон о ее запрете противоречащим конституции

Ее представители отметили, что принятому в первом чтении законопроекту требуется доработка, поскольку он посягает на конституционное право на свободу вероисповедания и содержит значительные недостатки юридической техники.

Отмечается, что в документе прямо не упоминается УПЦ, однако представители церкви полагают, что происхождение законопроекта, его политическое и медийное сопровождение говорят о том, что он все же коснется организации.

Ранее украинские власти потребовали от УПЦ официально заявить о разрыве с РПЦ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

