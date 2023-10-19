В УПЦ назвали закон о ее запрете противоречащим конституции
Законопроект, принятый Верховной Радой Украины, который позволяет запретить каноническую Украинскую православную церковь, противоречит Конституции страны. Об этом на официальном портале заявил юридический отдел УПЦ.
Ее представители отметили, что принятому в первом чтении законопроекту требуется доработка, поскольку он посягает на конституционное право на свободу вероисповедания и содержит значительные недостатки юридической техники.
Отмечается, что в документе прямо не упоминается УПЦ, однако представители церкви полагают, что происхождение законопроекта, его политическое и медийное сопровождение говорят о том, что он все же коснется организации.
Ранее украинские власти потребовали от УПЦ официально заявить о разрыве с РПЦ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru