В ЮНИСЕФ указали на снижение успеваемости украинскими школьниками

По ее словам, 57% украинских учителей жалуются на спад успеваемости по украинскому языку, 45% преподавателей недовольны способностями детей в математике, каждый второй преподаватель иностранных языков указал на снижение навыков учеников.

Отмечается, что лишь треть школьников в Украине учатся очно. Еще треть осваивают программу в смешанном формате, а остальные дети учатся через интернет. Кроме того, детские сады не посещают две трети дошкольников.

Ранее сообщалось, что в украинских школах с нового учебного года появится обновленная дисциплина под названием «защита Украины», в рамках которой детей будут обучать управлению дронами, домедицинской помощи и ориентированию на местности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

