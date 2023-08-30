В ЮНИСЕФ указали на снижение успеваемости украинскими школьниками
Уровень знаний украинских школьников сокращается из-за срыва учебного процесса. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на директора ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Реджину Де Доминицис.
По ее словам, 57% украинских учителей жалуются на спад успеваемости по украинскому языку, 45% преподавателей недовольны способностями детей в математике, каждый второй преподаватель иностранных языков указал на снижение навыков учеников.
Отмечается, что лишь треть школьников в Украине учатся очно. Еще треть осваивают программу в смешанном формате, а остальные дети учатся через интернет. Кроме того, детские сады не посещают две трети дошкольников.
Ранее сообщалось, что в украинских школах с нового учебного года появится обновленная дисциплина под названием «защита Украины», в рамках которой детей будут обучать управлению дронами, домедицинской помощи и ориентированию на местности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru