В Крыму пройдут линейки только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов
Праздничные линейки в крымских школах 1 сентября пройдут только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, такое решение приняли в целях обеспечения безопасности.
Однако каждая школа может организовывать линейки в индивидуальном порядке. Так, небольшие школы в селах могут увеличить число классов, присутствующих на линейке. Остальные школьники встретят новый учебный год в своих кабинетах. Аксенов подчеркнул, что во время торжества необходимо строго соблюдать все меры безопасности.
Накануне на севере и западе Крыма российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника, передает RT.
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