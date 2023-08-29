В Крыму пройдут линейки только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов

По его словам, такое решение приняли в целях обеспечения безопасности.

Однако каждая школа может организовывать линейки в индивидуальном порядке. Так, небольшие школы в селах могут увеличить число классов, присутствующих на линейке. Остальные школьники встретят новый учебный год в своих кабинетах. Аксенов подчеркнул, что во время торжества необходимо строго соблюдать все меры безопасности.

Накануне на севере и западе Крыма российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника, передает RT.

