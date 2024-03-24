В украинском Кривом Роге начались экстренные отключения света

«Кривой Рог и район - экстренные отключения. Энергосистема не выдерживает», - написал он в своих социальных сетях.

По словам Коваленко, «Укрэнерго» дало команду ограничить подачу света. Гендиректор компании признал, что власти рассчитывали стабилизировать ситуацию путем отключения от электричества коммерческих объектов, однако было решено распространить меру на многоквартирные дома.

В ходе украинского телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении всех городских трансформаторных подстанций и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), отмечает «Радиоточка НСН».

