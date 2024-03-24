В украинском Кривом Роге начались экстренные отключения света
В городе Кривой Рог на юго-востоке Украины начались экстренные отключения электроэнергии, сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.
«Кривой Рог и район - экстренные отключения. Энергосистема не выдерживает», - написал он в своих социальных сетях.
По словам Коваленко, «Укрэнерго» дало команду ограничить подачу света. Гендиректор компании признал, что власти рассчитывали стабилизировать ситуацию путем отключения от электричества коммерческих объектов, однако было решено распространить меру на многоквартирные дома.
В ходе украинского телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении всех городских трансформаторных подстанций и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- По военному аэродрому США в Сирии нанесли ракетный удар
- В украинском Кривом Роге начались экстренные отключения света
- При обстреле Белгорода со стороны ВСУ пострадали четыре человека
- Израиль отказался пускать гуманитарные конвои на север сектора Газа
- Петербургский ТРЦ «Лондон Молл» эвакуировали из-за ложного минирования
- Пострадавшие при теракте в «Крокусе» начали получать выплаты
- Напавшего на полицейский участок в Ереване обезвредили
- Над Белгородской областью сбили 22 снаряда РСЗО «Вампир»
- Генпрокуратура не выявила нарушений в организации охраны «Крокуса»
- Путин поставил свечу за упокой жертв теракта в «Крокусе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru