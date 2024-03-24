В украинском Кривом Роге начались экстренные отключения света

В городе Кривой Рог на юго-востоке Украины начались экстренные отключения электроэнергии, сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

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«Кривой Рог и район - экстренные отключения. Энергосистема не выдерживает», - написал он в своих социальных сетях.

По словам Коваленко, «Укрэнерго» дало команду ограничить подачу света. Гендиректор компании признал, что власти рассчитывали стабилизировать ситуацию путем отключения от электричества коммерческих объектов, однако было решено распространить меру на многоквартирные дома.

В ходе украинского телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении всех городских трансформаторных подстанций и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / А. Лобов
ТЕГИ:ХарьковЭлектричествоУкраина

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