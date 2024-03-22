Рогов: три страны Запада начали подпитывать Украину электричеством

По его словам, снабжение электричеством из-за рубежа призвано не допустить краха энергетической системы Украины. Рогов отметил, что подача началась из тех стран, которых Киев ранее сам снабжал ресурсами.

О каких именно странах идет речь общественник не уточнил.

Вооруженные силы России утром в пятницу нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. В результате приостановлена работа Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС), передает «Радиоточка НСН».

