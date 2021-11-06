В украинском черном списке до сих пор значатся десять умерших российских деятелей культуры

В «черном списке» украинского Минкульта до сих пор указаны имена десяти российских деятелей культуры, хотя они уже скончались, пишут «Украинские новости».

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«В частности, актриса Элина Быстрицкая, оперная певица Ирина Богачева, кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский, певец Иосиф Кобзон, актеры Валентин Гафт, Станислав Говорухин, Борис Клюев, Василий Лановой, Владимир Меньшов и Олег Табаков», — говорится в публикации.

Отмечается, что в последний раз список редактировали 4 ноября.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло а в список лиц, «угрожающих национальной безопасности» российского юмориста Максима Галкина. В этот перечень, обнародованный впервые в августе 2015 года также включены артисты: Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Валерия - всего 259 человек.

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
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