В украинском черном списке до сих пор значатся десять умерших российских деятелей культуры
В «черном списке» украинского Минкульта до сих пор указаны имена десяти российских деятелей культуры, хотя они уже скончались, пишут «Украинские новости».
«В частности, актриса Элина Быстрицкая, оперная певица Ирина Богачева, кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский, певец Иосиф Кобзон, актеры Валентин Гафт, Станислав Говорухин, Борис Клюев, Василий Лановой, Владимир Меньшов и Олег Табаков», — говорится в публикации.
Отмечается, что в последний раз список редактировали 4 ноября.
Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло а в список лиц, «угрожающих национальной безопасности» российского юмориста Максима Галкина. В этот перечень, обнародованный впервые в августе 2015 года также включены артисты: Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Валерия - всего 259 человек.
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