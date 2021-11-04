Пушков поиронизировал над Украиной после признания Максима Галкина угрозой безопасности

Российский сенатор Алексей Пушков упрекнул Киев за внесение Максима Галкина в список лиц, «угрожающих национальной безопасности». Об этом политик написал в своем Telegram.

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Пушков отметил, что юморист может официально угрожать только Киеву.

«Что же это за государство такое, которому даже пародии угрожают?» — спросил сенатор.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло а в список лиц, «угрожающих национальной безопасности» российского юмориста Максима Галкина. В этот перечень, обнародованный впервые в августе 2015 года также включены артисты: Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Валерия - всего 259 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:Алексей ПушковУкраинаМаксим Галкин
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