Пушков поиронизировал над Украиной после признания Максима Галкина угрозой безопасности

Пушков отметил, что юморист может официально угрожать только Киеву.

«Что же это за государство такое, которому даже пародии угрожают?» — спросил сенатор.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло а в список лиц, «угрожающих национальной безопасности» российского юмориста Максима Галкина. В этот перечень, обнародованный впервые в августе 2015 года также включены артисты: Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Валерия - всего 259 человек.

