Пушков поиронизировал над Украиной после признания Максима Галкина угрозой безопасности
Российский сенатор Алексей Пушков упрекнул Киев за внесение Максима Галкина в список лиц, «угрожающих национальной безопасности». Об этом политик написал в своем Telegram.
Пушков отметил, что юморист может официально угрожать только Киеву.
«Что же это за государство такое, которому даже пародии угрожают?» — спросил сенатор.
Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло а в список лиц, «угрожающих национальной безопасности» российского юмориста Максима Галкина. В этот перечень, обнародованный впервые в августе 2015 года также включены артисты: Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Валерия - всего 259 человек.
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