Дрон ВСУ попал в жилой дом в Уфе
2 апреля 202607:21
Беспилотники атаковали Уфу. Об этом заявил глава Башкортостана Радий Хабиров.
По его словам, несколько БПЛА сбили на подлете к нефтеперерабатывающим заводам. Обломки одного дрона упали в промзоне, на территории предприятия тушат пожар. Никто не пострадал.
«Еще один дрон попал в жилой дом на улице Гафури. Все службы на месте, открытое горение ликвидировано», – написал Хабиров на платформе Мах.
Глава Башкирии уточнил, что жертв нет.
Ранее в Горловке БПЛА атаковал школу, получили повреждения территория около учреждения и несколько оконных проемов, пишет 360.ru.
