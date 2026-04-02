Дрон ВСУ попал в жилой дом в Уфе

Беспилотники атаковали Уфу. Об этом заявил глава Башкортостана Радий Хабиров.

По его словам, несколько БПЛА сбили на подлете к нефтеперерабатывающим заводам. Обломки одного дрона упали в промзоне, на территории предприятия тушат пожар. Никто не пострадал.

«Еще один дрон попал в жилой дом на улице Гафури. Все службы на месте, открытое горение ликвидировано», – написал Хабиров на платформе Мах.

Глава Башкирии уточнил, что жертв нет.

Ранее в Горловке БПЛА атаковал школу, получили повреждения территория около учреждения и несколько оконных проемов, пишет 360.ru.

