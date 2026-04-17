В Туапсе продолжают разбор завалов после атаки БПЛА
Спасатели и волонтеры продолжают разбирать завалы на месте разрушенного частного дома в Туапсе Краснодарского края после атаки беспилотников, сообщает РИА Новости. Тело 14-летней девочки, ранее признанной погибшей, до сих пор не найдено.
По информации агентства, к работам привлечены десятки человек, включая сотрудников «Кубаньспаса» и добровольцев. Волонтеры сообщили, что девочка находилась в доме вместе с семьей в момент атаки.
В администрации региона уточнили, что, несмотря на отсутствие найденного тела, ребенок был признан погибшим на основании показаний матери и характера разрушений. По их данным, комната, где находилась девочка, полностью выгорела и разрушена.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявлял, что в результате атаки погибли два человека — подросток и взрослая женщина, еще семь человек пострадали. В Туапсинском округе введен режим чрезвычайной ситуации, возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, передает «Радиоточка НСН».
