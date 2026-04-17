В Туапсе продолжают разбор завалов после атаки БПЛА

Спасатели и волонтеры продолжают разбирать завалы на месте разрушенного частного дома в Туапсе Краснодарского края после атаки беспилотников, сообщает РИА Новости. Тело 14-летней девочки, ранее признанной погибшей, до сих пор не найдено.

По информации агентства, к работам привлечены десятки человек, включая сотрудников «Кубаньспаса» и добровольцев. Волонтеры сообщили, что девочка находилась в доме вместе с семьей в момент атаки.