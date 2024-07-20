В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских
В центре украинской столицы неизвестные при помощи тяжелой техники снесли историческую усадьбу Дом Зеленских, построенную в конце XIX века. Об этом сообщается в Telegram-канале киевской полиции.
Звонок в правоохранительные органы с информацией о сносе поступил в пятницу, 19 июля. Сотрудники полиции отреагировали на вызов, однако здание спасти не удалось.
Ведется расследование инцидента. Следователи Шевченковского управления полиции возбудили уголовное дело, решается вопрос об изъятии техники.
Ранее депутаты Одесского городского совета не поддержали инициативы о переименовании проспекта Гагарина, а также улиц Бунина и Жуковского, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru